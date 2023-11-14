NTV.COM.TR’ye geri dön

TFF, yeni hakemler arıyor: Aday hakem başvuruları başladı

Son dönemde birçok takımdan hakem yönetimlerine karşı tepkiler yükselirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni hakem aradığını duyurdu.

TFF, yeni hakemler arıyor: Aday hakem başvuruları başladı

Son haftalarda , MHK ve hakemlere karşı tepkiler artarken federasyondan hamle geldi.

TFF, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hakemler aradığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Federasyonu Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarını açıyor. Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz." denildi.

Kursların "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ve "Atletik Performans Testi" olmak üzere 3 aşamadan oluşacağı belirtilen açıklamada, başarılı olan adayların, aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayacağı kaydedildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...