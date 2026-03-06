TFF yeni sezonun takvimini belirledi. Süper Lig'in başlangıç tarihi açıklandı
06.03.2026 13:30
Süper Lig topu
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. İşte tüm profesyonel liglerin başlama tarihleri...
Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon takvimini duyurdu.
Buna göre Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in başlama tarihi netleşti.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."