TFF'de başkanlık için tek aday Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu, 22 Haziran 2023'te yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlık için adaylık başvuru sürecinin sona erdiğini ve tek adayın Mehmet Büyükekşi olduğunu duyurdu.



Yapılan açıklamada, "TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında başkan adayı olmuştur." denildi.

Açıklamada, diğer adaylık başvurularının ise statüde belirtilen koşulları taşımadığı için kabul edilmediğine yer verildi.

