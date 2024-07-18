TFF'de divan başkanlığı seçimi yapıldı

Genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

MEHMET BAYKAN SEÇİLDİ



Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.

3. DEFA EN GENÇ ÜST KURUL ÜYESİ OLDU



19 yaşındayken Türkiye Futbol Federasyonu tarihinin en genç üst kurul delegesi seçilen Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar üst üste üçüncü defa en genç olarak üst kurul delegesi seçildi.



BAŞKAN ADAYLARI KONUŞACAK

Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.