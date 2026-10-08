TFF'de kritik toplantının saati belli oldu, üye sayısında önemli şart

Türkiye Futbol Federasyonu erken seçimi tartışıyor.



İstifa eden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'un tutuklandığı soruşturmanın ardından yol haritası belirleyecek yönetim kurulu, yarın olağanüstü toplantıda buluşacak.

Salı günü yapılan ilk zirveye UEFA toplantısı için Berlin'de olan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu katılmazken, Riva'da görüşen yöneticilerin çoğunluğu erken seçimli genel kuruldan yana olduklarını ifade etti.

İSTİFALAR SENARYOYU BELİRLEYEBİLİR

İstifayı düşünmeyen Hacıosmanoğlu ise cuma günü yönetimiyle yapacağı fikir alışverişinin ardından son kararı verecek.

Yönetim kurulundaki istifalar da senaryoyu belirleyebilir. 1 başkan ve 14 üyeden oluşan yönetim kurulunda salt çoğunluk sağlanamazsa, seçimli genel kurula gidilmesi gerekiyor.

7 yedek üyenin de bulunduğu yönetimde toplam üye sayısının 8 ve üzerinde kalması şart.

MONTELLA KARARI DA VERİLECEK



45 yıl sonra üst üste 4 resmi maç kaybeden Ay Yıldızlılarda teknik direktör Vinçenzo Montella ile yollar ayrılabilir.

Yöneticilerin büyük çoğunluğu İtalyan çalıştırıcının görevine son verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Koltuğu tehlikede olan Montella ise Ümit Milli Takım'ın dün gece Macaristan ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Uluslar A Ligi'nde 4 maçta puanla tanımaşayan A Milli Takım, son 2 maçını Kasım ayında oynayacak.

TOPLANTI SAAT KAÇTA?

Cuma günü yapılacak zirvede, A Milli Takım'ın son durumu da tartışılacak. HT Spor 'a göre; TFF yarın gerçekleştirilecek kritik toplantı için saati 14:00 olarak belirledi.