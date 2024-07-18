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TFF'de seçim zamanı: Yeni başkan bugün belli oluyor

Türk futbolunun uzun zamandır beklediği gün geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Ankara'da yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçecek. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu 2027'ye kadar TFF Başkanı olmak için yarışacak.

TFF'de seçim zamanı: Yeni başkan bugün belli oluyor

Türkiye Federasyonu yeni başkanını seçmek için toplanıyor.

Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılacak. Saat 11.00'de başlayacak seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip. 

Federasyon 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu.

10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

2 ADAYLI SEÇİM

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, 64 delegenin ıslak imzalı desteklerini sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor.

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Başta Trabzonspor olmak üzere Sivasspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve Kasımpaşa Hacıosmanoğlu'nu destekliyor. Galatasaray, Başakşehir, Gaziantep FK, Konyaspor Büyükekşi'ye imza vermiş durumdalar.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2 adaydan birine imza vermediği için kararsız kulüpler arasında. 2 adayın da yönetim kurulu listesi henüz belli değil.

Yeni seçilecek federasyon Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

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