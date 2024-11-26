TFF'de toplantı sona erdi: İbrahim Hacıosmanoğlu göreve devam edecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, istifa iddialarının ardından toplantı gerçekleştirdi.



Üyeler, olağan yönetim kurulu toplantısında başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun arkasında olduklarını ifade ederek destek verdi.



Pazar günü TFF'nin resmi sitesinden istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.



Hacıosmanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:



"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.



Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.



Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."