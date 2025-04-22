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TFF'de üç görev değişikliği birden: Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından yeni görev dağılımını açıkladı. A Milli Takım Sorumlusu görevinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim de duyuruldu.

TFF'de üç görev değişikliği birden: Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün toplantı gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerin ardından üç görev değişikliği birden resmen açıklandı.

Son olarak A Milli Takım Sorumlusu görevinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Mecnun Otyakmaz'ın getirildiği duyuruldu.

'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir.

1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.

Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir."

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