TFF'de üst düzey ayrılık: Ceyhun Kazancı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Ceyhun Kazancı istifa kararı aldı.



Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

HANGİ GÖREVLERDEYDİ?

Kazancı TFF'de Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerde bulunuyordu.

Kazancı daha önce Beşiktaş'ta ise Genel Müdür ve Sportif Direktör olarak görev almıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ

Beşiktaş'ın derbi için yabancı hakem talebi bulunuyordu.

Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair yaptığı açıklamada sert ifadelere yer vermişti.



"Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanılmıştı.