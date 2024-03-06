TFF'den 2. Lig ve 3. Lig maçları için canlı yayın kararı

TFF, test yayınlarının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

İlk test yayını TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor ile Sarıyer arasında oynanacak müsabakada yapılacak.

Karşılaşma bugün saat 14.00'te TFF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de birbirinden yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılmasının ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin hedeflendiği kaydedildi.