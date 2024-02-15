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TFF'den 3 Süper Lig takımına zemin uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Kayserispor'un da bulunduğu 3 futbol kulübüne stadyumlarının zemin bakımı yapılması yönünde talimat verdi.

TFF'den 3 Süper Lig takımına zemin uyarısı

Türkiye Federasyonu, aralarında Kayserispor'un da bulunduğu 3 takımına uyarıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, saha zeminleri bozuk olan Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininin düzeltilmesi noktasında çalışmalara başlıyor. Bu hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

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