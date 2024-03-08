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TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Varlıklarıyla dünyamızı aydınlatan, maharetli elleriyle hayatı güzelleştirerek yaşama anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadeleriyle kutladı.

TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (), dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Varlıklarıyla dünyamızı aydınlatan, maharetli elleriyle hayatı güzelleştirerek yaşama anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm kadın futbolcularımızın, antrenörlerimizin, teknik direktörlerimizin, hakemlerimizin, profesyonel ve gönüllü kadın çalışanlarımızın, yöneticilerimizin, futbola güzellik katan tüm kadın futbolseverin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

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