TFF'den açıklama: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi

STEFAN KUNTZ KİMDİR?



Kariyerinde ilk ve son defa Almanya dışına çıktığı 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kuntz futbol oynadığı dönemde kariyerinde 600 maçta 239 gol attı. Almanya Milli Takımı ile de 30 maçta 11 gole imza attı.



Futbolculuk kariyerine 1 Uefa kupası 1 Bundesliga Gol Krallığı, 1 Bundesliga Yılın Futbolcusu ve 1 de DFB-Pokal (Almanya Ulusal Kupa Turnuvası) Gol Krallığı ödülünü sığdırdı.

Kuntz teknik direktörlük kariyerinde ise Karlsruher takımı ile Almanya 4. Lig şampiyonluğu, Almanya U21 takımı ile Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.