TFF'den açıklama: Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na katılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmama kararları sonrası iki kulüple görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından konuşan Hacıosmanoğlu Kasımpaşa'nın kararından vazgeçtiğini Fenerbahçe'nin ise süre istediğini açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar.



Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler."