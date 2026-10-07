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TFF'den açıklama. Hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak

07.10.2026 19:17

TFF'den açıklama. Hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak
Anadolu Ajansı
AA
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Süper Lig'de hakem atamaları görevi MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'a verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atamalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı.

 

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra bu konu kulüplerce dile getirilmiş ve hakemleri kimin atayacağı da tartışma konusu olmuştu.  

 

TFF’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ile de sorular cevaplandı:

 

“Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.”

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