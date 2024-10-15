TFF'den açıklama: Başkanvekili Lale Cander'in istifası istendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lale Cander görevden alındı.



TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."