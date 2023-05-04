TFF’den Ali Palabıyık kararı: Performans yetersizliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu-Bandırmaspor maçının orta hakemi Ali Palabıyık’ın, sezon sonuna kadar görev almayacağını duyurdu.

"PERFORMANS YETERSİZLİĞİ"



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır” denildi.