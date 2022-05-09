TFF'den Arda Kardeşler'e kripto para soruşturması

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Kardeşler'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para cinsi ile gerçekleştirmesinden federasyon ve MHK'nın haberi olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberler - DHA 09.05.2022 - 14:26

TFF'den Arda Kardeşler'e kripto para soruşturması

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Arda Kardeşler'e soruşturma açtı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında 'ın 'yi konuk ettiği karşılaşmada hakem Arda Kardeşler, maç öncesinde para atışını bir kripto para cinsi ile gerçekleştirmişti. TFF'den bugün yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" denildi.

BEŞİKTAŞ 1-1 FENERBAHÇE

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