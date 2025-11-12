TFF'den bahis soruşturması açıklaması: 47 futbolcu için, ek bilgi talep edildi

TFF, bahis soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, 27 Ekim 2025 tarihinde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile "Futbol Disiplin Talimatı" içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturmasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamanın, ilk olarak profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlandığı ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakemler hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.



Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ya sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur."

FUTBOLCULARDA ZORBAY KÜÇÜK ÖRNEĞİ

Profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında da benzer şekilde hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu için, ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edildiği açıklandı.