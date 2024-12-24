TFF'den Balıkesir'deki patlaması sonrası başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesir'deki fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

