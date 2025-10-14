TFF'den Berke Özer kararı: Ceza alacak mı?

Özer, PFDK’ya sevk edilirse 2 aydan 1 yıla kadar ceza alabilir. Ancak Sabah'ın haberine göre; TFF kaynakları olayı PFDK’ya taşıyarak ceza vermeyi düşünmüyor. Son karar Gürcistan maçının ardından verilecek. Özer, UEFA ve FIFA'nın bir organizasyonunda herhangi bir aksiyon göstermediği için bu iki kurumu etkileyen bir durum yok.

MONTELLA'DAN BERKE ÖZER'E TEPKİ



Montella, milli takım kampından ayrılan Berke Özer hakkında sorulan soruya cevap verdi.



“Bizim futbolcularımızın olduğu grupta bir aile ortamı var" diyen Montella, "Bunu gösteriyoruz. Burada olma arzusu ile bunu başarabiliyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Maçtan maça stratejiler nasılsa ona göre seçimler yapıyorum. O yüzden bu duruma baktığımızda görevimi yaparken sorumluluk alıyorum. Böyle durumlarda sorumluluğu futbolcular da almalı. Ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ona göre futbolcular da sorumluluk almalı" dedi.



"BUNU YAPARSANIZ SONUÇLARI OLUR"



Montella, "Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur." ifadelerini kullandı.