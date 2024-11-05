TFF'den Beşiktaş açıklaması: Provokasyon ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak
TFF'den yapılan açıklamada Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçının görüşmeler sonucu provokasyon ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'dan alınıp tarafsız bir sahada oynanma kararı hakkında açıklama yaptı.
Yayınlanan mesajda, Maccabi Tel Aviv maçının görüşmeler sonucu provokasyon ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği ifade edilerek Beşiktaş'a başarılar dilendi.
TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.
Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz."
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