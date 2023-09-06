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TFF'den Beşiktaş Stadyumu için Avrupa finalleri kararı

TFF, Beşiktaş Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini duyurdu.

TFF'den Beşiktaş Stadyumu için Avrupa finalleri kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

UEFA KARARI 2024 MAYIS'TA VERECEK

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA’ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumunun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi Finali ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir." denildi. 

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