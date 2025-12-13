TFF'den Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.



TFF'den konu hakkında yapılan açıklama şöyle:



"Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir."