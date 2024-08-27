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TFF'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na tebrik

Türiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik etti.

TFF'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na tebrik

TFF, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu 'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz.

Genç milli düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı.

Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti" ifadeleri kullanıldı.

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