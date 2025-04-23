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TFF'den deprem sonrası "Geçmiş olsun" mesajı

Merkez üssü Silivri olan 6.2'lik deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

TFF'den deprem sonrası "Geçmiş olsun" mesajı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dairesi verilerine göre 12:49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 'da birçok bölgede hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (), deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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