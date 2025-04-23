TFF'den deprem sonrası "Geçmiş olsun" mesajı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12:49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul'da birçok bölgede hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."