TFF'den deprem sonrası "Geçmiş olsun" mesajı
Merkez üssü Silivri olan 6.2'lik deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12:49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul'da birçok bölgede hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
- Etiketler :
- Haberler -
- Tff
- İstanbul
- Deprem