TFF'den derbide yabancı hakeme görev: Riva'da konuşulan isim ortaya çıktı
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide yabancı hakem düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dev maç için düşündüğü hakemler arasında Polonyalı Szymon Marciniak ön plana çıkıyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide yabancı hakem düdük çalacak.
Mücadele öncesinde TFF'nin hangi yabancı hakeme görev vereceği merak ediliyordu.
Riva'da gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi için Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak'ın ön plana çıktığı öğrenildi.
GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ DE KOVACS
Öte yandan Romanyalı Istvan Kovacs da TFF'nin derbi için belirlediği güçlü adaylar arasında yer alıyor.
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