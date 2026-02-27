TFF'den Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:



“GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”



DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?



Özbek şu ifadeleri kullanmıştı:



"Maçımızda görevlendirilen, bahsettiğim pozisyona aslında müdahale etmemesi gereken VAR hakemi yaklaşık 4 ay hiçbir Süper Lig maçında görevlendirilmemiş. Nereden tutsak elinde kalan bir MHK var karşımızda. VAR hakemini hiçbir ülkede olmayan bir şekilde müdahale etmemesi gereken pozisyonlarda kullanıyorlar. Ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK başkanı hala koltuğunda utanmadan, sıkılmadan oturmaya devam ediyor."