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TFF'den Emre Akbaba açıklaması

TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den Emre Akbaba açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba için açıklama yayınladı.

"DİZ SAKATLIĞI SEBEBİYLE ADAY KADRODAN ÇIKARILDI"

Yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin’den Cardiff’e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. 

Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." denildi. 

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