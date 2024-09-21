TFF'den Ercan Güven için taziye mesajı

TFF'nin taziye mesajında, "Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Güven spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu. Merhum Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Ercan Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü Üsküdar Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

