TFF'den Eryaman Stadı kararı: Ankaragücü-Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değikliği için yaptığı başvurunun ardından MKE Ankaragücü maçı için karar açıklandı.



TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçını Eryaman Stadı’nda oynatmaya kararı verdi.



Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi.

Süper Lig’de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumunda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray maçın zemin bozukluğu nedeniyle başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvurmuştu.

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat konu hakkında yaptığı açıklamada, "TFF, 2-6 Şubat tarihleri arasında statta oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat'ta burada denetim yaptı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stat, o maçın bitimiyle 10 günlük bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak sahaya bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim." demişti.

MAÇ NE ZAMAN?

Ankaragücü-Galatasaray karşılaşması Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.