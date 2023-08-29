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TFF'den Eryaman Stadı'na inceleme: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nı inceledi. TFF'nin ilgili biriminin vereceği kararın ardından MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı'nda oynanıp oynanmayacağı belli olacak.

TFF'den Eryaman Stadı'na inceleme: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE , 3 Eylül Pazar günü 'yi konuk edecek.

Başkent ekibi, stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı. Pazar günü Fenerbahçe ile mücadele edecek, MKE Ankaragücü'nün iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı, TFF yetkililerince incelendi.

RAPOR GÖNDERİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren teknik incelemenin ardından heyet raporunu TFF'ye gönderdi. Başkent ekibinden edinilen bilgiye göre karşılmanın bu statta oynanmasına sakıncalı bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Ancak, TFF'nin ilgili biriminin vereceği kararın ardından MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı'nda oynanıp oynanmayacağı belli olacak.

TFF'den Eryaman Stadı'na inceleme: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? - 1
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