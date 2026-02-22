TFF'den Galatasaray'a tek cümleyle yanıt. "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur"

Galatasaray'ın dün akşam Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından hakem kararlarına tepki göstererek "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" başlığıyla yaptığı açıklamaya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yanıt geldi.

VAR'DAN GOL İPTAL EDİLDİ

Konyaspor'un evinde oynanan maçın 50. dakikasında Galatasaray, Sacha Boey'in şutundan seken topu gole çeviren Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. İlk önce golü geçerli sayan hakem Atilla Karaoğlan, kısa süre sonra VAR'a gitme kararı aldı.

VAR incelemesinin ardından Sacha Boey'in ofsaytta kaldığına hükmeden Atilla Karaoğlan, bu nedenle golü iptal etti ve skor yeniden 0-0 oldu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı kulüp maçtan sonra açıklama yaptı.

“TÜRK FUTBOLU ADINA KABUL EDİLEMEZ BİR SKANDAL”

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde oldu:

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.

“TFF'Yİ DERHAL GÖREVE DAVER EDİYORUZ”

VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

“GALATASARAY'I BU OYUNLARLA DURDURAMAZSINIZ”

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.