TFF'den Hakan Çalhanoğlu mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik etti.



Tebrik mesajında, "A Milli Futbol Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu dün Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçildi.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Hakan'ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de takımı Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

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