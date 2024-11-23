TFF'den hakem açıklaması: Süper Lig'de yabancı hakemler görev alacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerine güveniyor.



HT Spor yayınına katılan Federasyon başkanı, kamuoyunda sıksık gündeme gelen yabancı hakem talebiyle ilgili net konuştu.



Hacıosmanoğlu, "Ben görevdeyken yabancı hakem gelmeyecek. Kulüpler çok istiyorsa, Merkez Hakem Kurulu'nun tamamını onlara devredebiliriz. O zaman istedikleri VAR hakemini, hatta orta hakemi getirebilirler." ifadelerini kullandı.

"ZEMİN MAZERET OLMAMALI"



Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için oynanacak play off eşleşmesiyle ilgili "Macaristan istediğimiz bir rakipti. Biz onları eleriz. Karadağ'ı yenmeliydik. Zemin mazeret olmamalı." dedi.



Federasyon başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Roma'dan teklif aldığını doğruladı. Aralarındaki görüşmeyi anlatan Hacısomanoğlu İtalyan teknik adamdan memnun olduğunu söyledi.



Gündemde, Galatasaray'ın, yasadışı bahisle ilişkilendirilen sponsorluk anlaşması da vardı. Hacıosmanoğlu federasyonun anlaşmayı, sponsorun haber platformu olması koşuluyla onayladığını açıkladı.



Hacıosmanoğlu, "Biz Galatasaray'a firmanın arkasından başka bir iş çıkarsa sorumluluğun onlarda olduğunu söyledik. Dursun Özbek bana 'Firma bize parayı parça parça geçmeye başlayınca anlaşmayı hemen iptal ettim.' dedi. O şirket Galatasaray'a 'Federasyon kulübe ceza keserse onu da öderiz' demiş. Yasa dışı bahsin girdiği yerde pislik olur, bunu futbola sokmamak lazım." diye konuştu.

