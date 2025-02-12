TFF'den hakem sorununa yeni proje: Kulüpler ortak temsilci atayacak

Süper Lig'de Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede yaşanan olayların ardından Türk futbolunda hakem tartışmaları bitmiyor.

TFF'nin ise bu tartışmaların her seferinde alevlenmesini göz önünde bulundurarak yeni bir proje hazırladığı ortaya çıktı.

Sabah'a konuşen eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, "Tutarlılık İzleme Modülü" adı atında yeni bir proje hazırlığının olduğunu açıkladı.

"BİRDEN FAZLA KULÜP ORTAK TEMSİLCİ ATAYABİLECEK"

Mustafa Çulcu'nun açıklamaları şöyle:



"Kulüplerden gelecek temsilcilerle 'Tutarlılık İzleme Modülü' oluşturacaklarmış. Hakem kökenli olması önerilen bu temsilcileri önce MHK eğitecekmiş, sonra bu temsilciler maçları izleyecek, raporlama yapacaklarmış... Gözlemci raporları ile karşılaştırılacak, en doğru olan bulunacak ve hakemin performansı ortaya çıkacakmış. Birden fazla kulüp, ortak bir temsilci atayabilecekmiş."