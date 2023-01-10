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TFF'den hakemlere VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in öncülüğünde ocak ayı VAR kadrosu eğitimi gerçekleşti.

TFF'den hakemlere VAR eğitimi

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Türkiye Federasyonu (TFF) VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in ocak ayı VAR kadrosu eğitime başladı. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre Pawel Gil, 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretinde, Spor Toto Süper Ligi maçlarını TFF Riva tesislerinde izledi.

Merkez Kurulu Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz koordinasyonuyla, maçlardan sonra VAR kadrosu hakemleri ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında geri bildirimler sağlandı.

Ayrıca Pawel Gil tarafından, UEFA'nın bu alandaki güncel konuları da VAR kadrosuna aktarıldı.

TFF VAR eğitim danışmanı ziyaretleri, her ay düzenli olarak yapılacak.

TFF'den hakemlere VAR eğitimi - 1

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