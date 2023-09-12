"TFF'den hakemlere yüzde 50 zam"

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin maç başı ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. TFF'nin hakemlerin ücretlerinde yüzde 50'lik bir artış yaptığı öne sürüldü.



Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Bu zam sonrası Süper Lig'de görev yapan bir orta hakemin maç başı ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.



VAR hakeminin maç başı yeni ücreti ise 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira oldu.



Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi.



Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak. Zamlardan 1. Lig'de görev yapan hakemler de yararlanacak.



Gözlemcilerin maç başı ücretlerine de aynı oranda zam yapıldığı belirtildi.

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