TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerini ileten bir mesaj yayınladı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.