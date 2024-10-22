TFF'den kadın hakemlere uluslararası maçlar için eğitim
Türkiye Futbol Federasyonu, kadın hakemleri uluslararası maçlar için hazırlamaya başlıyor. Türk Eğitim Derneği ile İngilizce eğitimi için protokol imzalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, kadın hakemleri uluslararası seviyeye hazırlıyor.
Federasyon ile Türk Eğitim Derneği, İngilizce dersleri için protokol imzaladı.
TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, kadın hakemlerin en yüksek seviyeye çıkmasına destek vermek istediklerini söyledi.
Proje kapsamında kadın hakemlere seviye belirleme sınavları yapılacak, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler verilecek.
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