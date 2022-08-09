TFF'den kadro değişikliği: Yabancı oyuncu kuralına yeni düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig A Takım kadrosu kriterinde değişiklik yaptı. Kulüpler 28 yerine 35 futbolcu için lisans çıkartabilecek.



Kulüpler 35 kişilik kadroya en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. 14’ten fazla yabancıyla sözleşmesi olan kulüpler, A Takım listesine bildirilen 14 oyuncu dışında kalanlara lisans çıkartamayacak ve oynatamayacak.

Buna ilaveten kulüpler 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan 3 yabancı oyuncuyu daha tescil ettirebilecek.

İlk 11'de en fazla 8 yabancı oynayabilecek. Yedek kulübesinde ise 6 yabancı yer alabilecek.

