TFF'den Kayserispor'a puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Yukatel Kayserispor'un 3 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.



Sarı-kırmızılıların 3 puanı silindi ve ligde 9. sıraya geriledi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"TFF Tahkim Kurulu 02 Haziran 2023 günlü (31) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)



1. E.2023/30 - K.2023/270



Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin, Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;



- Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına



- Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir."

