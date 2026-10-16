TFF'den maçlar öncesi 1 dakikalık saygı duruşu kararı
16.10.2026 18:33
Kulüpler isterse siyah kol bandı da takabilecek.
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler ve TFF eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı nedeniyle tüm liglerde maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıpları nedeniyle 16-19 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu tarihler arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, dileyen kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceği ifade edildi.