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TFF'den maçlar öncesi 1 dakikalık saygı duruşu kararı

16.10.2026 18:33

TFF'den maçlar öncesi 1 dakikalık saygı duruşu kararı
Özel Kurum

Kulüpler isterse siyah kol bandı da takabilecek.

AA
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İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler ve TFF eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı nedeniyle tüm liglerde maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıpları nedeniyle 16-19 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

 

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu tarihler arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

 

Açıklamada ayrıca, dileyen kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceği ifade edildi.