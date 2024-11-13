TFF'den Montella iddialarına yanıt

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kazancı, Serie A ekibi Roma'nın teknik direktörlük görevine ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella'yı getirmek istediği iddialarına açıklık getirirken, herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"Böylesine bir kulüp, kendi efsanesine teklif yapması doğaldır. Bize gelen resmi bir teklif yok. Resmi bir durum olursa değerlendirilir ama şöyle, biz hocamızdan memnunuz hocamız da bizden memnun. Hocanın o tarafa bir eğilimi olacağını sanmıyorum. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Hep konuştuğumuz konu 2026 Dünya Kupası'na nasıl gideriz ve orada ne yaparız. Bize gelen resmi bir durum yok. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedef var 2026. Şu anda kafamızı hiç başka bir şeyle karıştırmayalım.

Böyle konularda kontrattan ziyade niyete odaklanmak lazım. Oradan gelen bilgilere çok fazla kulak asmayalım. Hocanın niyetine odaklanalım. Dün birlikte yemek yedik. Gayet de keyifliydi. Tek konuştuğumuz konu 2026 Dünya Kupası. Dolayısıyla Roma bizim sohbetlerimizin bir konusu değil."

NE OLMUŞTU?

Roma, evinde Bologna'ya 3-2 kaybetmesinin ardında teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya teklif yapacağı iddia edilmişti.