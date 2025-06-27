TFF'den Montella kararı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.



Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.

Yeni sözleşmenin 3 yıllık olması bekleniyor.