TFF'den Montella kararı. Değişime gidilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ), Vincenzo Montella kararını verdi.



İtalyan teknik direktörle yola devam edilecek. Ancak bazı adımlar atılacak ve ekipte değişimler yapılacak. Takvim'de yer alan habere göre; Eylül ayında başlayacak Uluslar Ligi öncesinde Montella’nın teknik heyetinde bazı değişimlere gidilecek.

Ekibe mutlaka bir mentör dahil edilecek. İtalyan hoca artık kadroları belirlerken daha esnek olacak. 9 numarasız oyun da yeniden gözden geçirilecek.

Atletik performans antrenörleriyle alakalı da değişim yaşanabileceği öğrenildi.

“İSTİFA ETMEYECEĞİM”



Montella, "Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Çok motiveyim. Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim, yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.