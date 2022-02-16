TFF'den Murat Sancak açıklaması

Süper Lig'in 25.haftasında oynanan Adana Demirspor- Beşiktaş maçı sonrasında hakemlere yönelik açıklamalarda bulunun Murat Sancak'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yanıt geldi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:



Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig’de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ’cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.



TFF olarak, Sayın Sancak’ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

