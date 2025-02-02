TFF'den Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 85 yaşında vefat eden eski milli oyuncu Ogün Altıparmak için taziye mesajı yayınladı.
TFF, 85 yaşında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı paylaştı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Ogün Altıparmak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ogün Altıparmak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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