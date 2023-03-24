TFF'den PFDK'ya "şike teşebbüsü" sevki

Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir açıklama yaptı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun son haftasında evindeki Kalecik FK maçında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.



Kulübün söz konusu dönemdeki başkanı Arif Gülen de aynı gerekçeyle tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi.



Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun 38. ve son haftasında Kalecik FK'yi 2-1 yenerek küme düşen Kızılcabölüspor'un 1 puan önünde ligde kalmıştı.



Kulübün o dönemki başkanı Arif Gülen, Kalecik FK'ye baskı yaptırdığını ve rakiplerinin maça yedek takımla çıkmasını sağladığını sosyal medyada yayımlanan bir röportajda dile getirmişti.



NE DEMİŞTİ?



Darıca Gençlerbirliği eski başkanı Arif Gülen, 26 Eylül 2022 tarihli açıklamasında; "Bütün şehrin kaderini, sadece takımın eline bırakmadım. Kalecikspor'a yedek kadrosu ile çıkması için tabiri caizse baskı yaptırdım. Benim hocam, benim futbolcum, Kalecikspor'un yedek kadrosu ile üçüncü kalecisi ile maça çıktığını görmedi mi? Kalecikspor'a sağdan soldan baskı yaptırdım." sözlerini sarf etmişti.