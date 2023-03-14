TFF'den taraftara bilet uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece TFF internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarı yaptı.



TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler TFF internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.



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